Фото: скрин с видео «Вечерний Ургант» / youtube.com

Иван Ургант предложил отправить жителей Магнитогорска на Марс. Все это стало частью шутки, которую он озвучил в своем шоу на Первом канале. Ведущий обсуждал заявление Илона Маска о том, что первые люди, которые отправятся исследовать Марс, могут погибнуть.

Тогда Иван предложил отправить туда бывалых людей, которым ничего не страшно. В их числе оказались магнитогорцы

— Они уже давно живут на «красной планете» и без кислорода, — пошутил Иван Ургант.

Напомним, недавно в шоу «Вечерний Ургант» ведущий объяснил, почему памятник Чужому установили именно в Кургане. По словам Урганта, все правильно: памятник должен стоять на родине.

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