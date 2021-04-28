В Челябинске запустят троллейбусный маршрут от железнодорожного вокзала до ТЭЦ-3

Троллейбус станет курсировать по городу с 1 мая по 15 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «Челябинский городской электрический транспорт» возобновил движение троллейбусного маршрута № 21 «Железнодорожный вокзал – ТЭЦ-3». Он станет курсировать по городу с 1 мая по 15 октября.

Как в будни, так и в выходные дни на маршруте будет работать 6 троллейбусов с интервалом движения в 20 минут.

Также в Челябинске с 3 мая начнет курсировать «Трамвай Победы» по маршрутам №3 и №22. Как сообщает ООО «ЧелябГЭТ», электротранспорт с праздничной символикой станет подарком для горожан к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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