Начальник челябинского горздрава Наталья Горлова ушла в отставку

Наталья Горлова. Фото: gorzdrav74.ru

Сегодня, 28 апреля, Наталья Горлова покинула пост главы управления здравоохранения Челябинска. Ее уход связан с ликвидацией учреждения. Информацию об этом подтвердили в мэрии.

— В связи с ликвидацией управления здравоохранения Наталья Горлова назначена на вакантную должность главного врача ГКБ № 11, — рассказали в мэрии. — С 1 мая Наталья Горлова также назначена председателем ликвидационной комиссии управления на общественных началах.

Наталья Горлова заменит 72-летнего Николая Слободенюка, который ушел с поста главного врача ГКБ №11 в марте 2021 года. Отметим, что ранее эту должность временно занимала Веста Титова, которая является заместителем главврача по поликлинике.

На посту начальника челябинского горздрава Наталья Горлова работала с 2012 года.

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