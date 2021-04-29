Листвой, вывезенной из Челябинска с 17 апреля, можно было бы засыпать два футбольных поля

В период с 17 по 27 апреля только из Челябинска было вывезено более 20 тыс. мешков с таким мусором (3 тыс. кубических метров отходов). Таким количеством пакетов с отходами можно было бы полностью засыпать площадь двух футбольных полей в один слой.

Мешки с листвой вывозит отдельный транспорт, который был специально выделен подрядчиками ЦКС на период проведения субботников. В Челябинске задействовано пять большегрузных машин, которым ежедневно приходится делать до 15 рейсов на Полигон ТБО.

От большей части сезонного мусора город освобождался в минувшие выходные, за субботу и воскресенье на контейнерных площадках было собрано более 11 тысяч пакетов с листвой.

А своеобразный рекорд по вывозу мешков в будний день был поставлен 26 апреля, когда в мусоровозы загрузили более 3600 пакетов, доверху забитых уличным сметом с территории МКД.

Вывоз таких отходов отдельным транспортом осуществляется на основании заявок, которые управляющие компании направляют в диспетчерскую службу ЦКС. На основании этой информации выстраивается логистика движения мусоровозов, определяется график вывоза. После этого перевозчик согласует время прибытия машины к месту складирования мешков с каждой управляющей компанией. К согласованному времени УК предоставляют персонал для загрузки отходов в кузов грузовой машины.

Если по каким-то причинам пакеты с уличным сметом остаются возле ближайшей к вашему многоквартирному дому контейнерной площадки, рекомендуем уточнить в вашей УК, подавала ли она в ЦКС заявку на вывоз отходов от субботников. Если такие переговоры состоялись, то ваша УК сможет сообщить — когда именно пакеты с листвой будут вывезены.

Отметим, что в дни проведения сезонной уборки в ЦКС поступают вопросы от жителей частного сектора. Люди спрашивают — по какой причине регоператор не вывозит листву, собранную на приусадебных участках и улицах частного сектора.

Считаем необходимым прокомментировать данную ситуацию: ЦКС отвечает за вывоз листвы только в многоквартирном жилом фонде. Вывоз же листвы из частного сектора является зоной ответственности органов местного самоуправления. И вопрос наведения порядка на контейнерных площадках необходимо адресовать в данные структуры.

Региональный оператор еще раз напоминает правила размещения отходов на контейнерных площадках:

• Не нужно помещать в контейнеры стволы деревьев и срубленные ветки;

• Старую мебель и сантехнику необходимо оставлять на площадках, а не помещать их в мусорные накопители;

• Не размещайте в контейнерах строительный мусор, грунт, бревна и отходы капитального ремонта;

• Не складируйте пакеты с листвой в контейнеры, их необходимо размещать на отдельной площадке;

• Не складировать в баки и на контейнерных площадках старые покрышки;

• Запрещается загромождать подъездные пути к контейнерным площадкам и доступ к бакам любым видом мусора.

Несоблюдение этих простых правил приводит к превращению контейнерных площадок в свалки и увеличению сроков обслуживания каждого адреса, из-за чего за день мусоровозы могут приехать на меньшее количество мест накопления ТКО.

Только вместе мы сможем сделать наш регион действительно чистым!

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