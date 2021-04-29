На старт легкоатлетической эстафеты 2 мая в Челябинске выйдут более 120 команд и свыше 2500 человек

На старт легкоатлетической эстафеты-2021 в Челябинске выйдет почти 2000 участников. Фото администрация Челябинска.

В этом году эстафета пройдет в областном центре уже в 88-й раз. А первые такие забеги в Челябинске прошли в далеком 1943 году…

По словам главного судьи этих соревнований, директора челябинской СШОР №1 по легкой атлетике Виктора Стаценко, в 2021 году на старт забегов выйдет более 120 команд. В первом самом массовом забеге (команды ДЮСШ, сборные команды коллективов физкультуры предприятий и организаций Челябинской области, сборные команды учебных заведений Челябинской области) — 62 команды, во втором смешанном забеге (сборные команды общеобразовательных школ) — 35, в третьем главном (сборные команды вузов Челябинской области, команды спортклубов и организаций региона, команды городов области, сборные команды ДЮСШ, сборные команды техникумов, колледжей) — 25. Всего 122 команды (это почти 2000 участников).

А всего число тех, кто выйдет на старт превысит 2500 человек, учитывая, что после легкоатлетических эстафет на старт выйдут велогонщики и лыжники (заезд на лыжероллерах). Торжественное открытие соревнований на площади Революции 2 мая в 10.30. Начало забегов в 11.00. Торжественное закрытие и награждение — в 14.00. Напомним, что в прошлом году из-за пандемии эти старты, которые открывают летний соревновательный сезон были отменены.

В этом году одним из новшеств станут детские заезды на беговелах, а сами соревнования будут транслироваться на большом экране на площади Революции Челябинска.

Главные организаторы — администрация Челябинска и городское спортуправление напоминают, что движение на улицах областного центра 2 мая будет ограничено (с 11.00 до 14.00), равно, как и 1 мая.

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