Челябинской области выделили 36 млн рублей на ЖКХ и соцвыплаты

Из 36 млн рублей большая часть уйдет на ЖКХ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Челябинская область дополнительно получила из федерального бюджета почти 36 млн рублей. Как сообщил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, это целевые деньги — их потратят на ЖКХ, выплаты почетным донорам и Героям Труда.

— Большую часть — 34 млн рублей — направят на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры региона. Всего на эти цели в бюджете текущего года будет предусмотрено 404,8 млн рублей, — уточнили в минфине.

1,5 млн рублей пойдут на ежегодную выплату людям, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России». Поступление увеличит уже заложенный в бюджете на 2021 год объем финансирования до 295,3 млн рублей. Также 300 тыс. рублей из федерального бюджета выделены на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

С учетом поступлений доходы областного бюджета на 2021 год составят 187 млрд 219,2 млн рублей, расходы — 209 млрд 705,8 млн рублей. Дефицит останется на прежнем уровне и составит 22 млрд 486,6 млн рублей.

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