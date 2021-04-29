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Происшествия29 апреля 2021 12:00

В Челябинской области передали в суд дело замруководителя фирмы, сорвавшей сроки строительства биатлонного центра

Михаила Азаматова обвиняют в мошенничестве на 39 млн рублей
Евгений НАСЫРОВ
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Биатлонный центр им. Ишмуратовой строили больше десяти лет.

Биатлонный центр им. Ишмуратовой строили больше десяти лет.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя руководителя ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. И связано она с затянувшейся стройкой биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте.

По версии следствия, Азаматов воспользовался тем, что директор МАУ «СШОР № 1 им. С.И. Ишмуратовой» не очень контролировал ход строительства, вносил заведомо ложные сведения об объемах и видах выполненных работ, использованных материалов, поставленного и смонтированного оборудования, стоимости затрат и предоставлял заказчику для оплаты.

Это позволило ему похитить более 39 млн. рублей.

— Суммой Азаматов распорядился своему усмотрению, — отметили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемого и организации — денежные средства на общую сумму более 35 млн. рублей. Сначала он находился под стражей, а потом был выпущен под залог в 1,5 млн. рублей.

Добавим, что в отношении директора МАУ «СШОР № 1 им. С.И. Ишмуратовой» материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Он обвиняется в халатности. Прокуратурой также утверждено обвинительное заключение. При этом директор признала вину в полном объеме.

Оба уголовных дела направлены в Златоустовский городской суд.

Центр имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте возводили более 10 лет. Потрачено около 0,5 млрд рублей. В итоге — комплекс не может быть сдан из-за большого количества недоделок. Оказалось, что трассы не соответствуют требованиям.

В апреле прошлого года Тракторозаводский районный суд отправил в СИЗО замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову, задержанную за контракт по строительству биатлонного центра в Златоусте. Вслед за ней в изолятор отправился директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, подписавший акт приемки работ по строительству стадиона и общее покровительство взамен на денежное вознаграждение.

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