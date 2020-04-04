Замминистра строительства Челябинской области отправили в СИЗО по делу о махинациях со строительством биатлонного центра

4 Апр 2020 2020-04-04T17:43:46+03:00

Биатлонный центр строили более 10 лет с большими нарушениями. Фото: Вячеслав Жилин/vk.com, minstroy74. Коллаж: Эдуард Фадюшин

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Тракторозаводский районный суд отправил в СИЗО замминистра строительства Челябинской области Татьяну Антонову, задержанную за контракт по строительству биатлонного центра в Златоусте. Вслед за ней в изолятор отправился директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов, подписавший акт приемки работ по строительству стадиона и общее покровительство взамен на денежное вознаграждение.

— Антонова и Абаимов проведут в СИЗО один месяц и 29 дней — то есть до 1 июня. Следующее заседание пройдет в конце мая, — рассказала КП-Челябинск консультант суда Ирина Савинкова.

Совладелец ООО «Стройтранссоюз» Михаил Азаматов отпущен из изолятора под залог 1,5 млн рублей. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве биатлонного центра.

Заседание проходило в Тракторозаводском райсуде, так как территории района находится отдел по особо важным делам. Заседание проходило в режиме карантина: в присутствии дежурного судьи, следователей, прокуроров, адвокатов и непосредственно фигурантов дела.

Ранее в следственном комитете рассказали, что возбуждено уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сумма впечатляет — 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации.

Центр имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте возводили более 10 лет. Потрачено около 0,5 млрд рублей. В итоге — комплекс не может быть сдан из-за большого количества недоделок. Оказалось, что трассы не соответствуют требованиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU