Гулять с зонтиком не придется. Фото: архив КП.

В Челябинске в этом году проведут полноценное празднование 76-летия победы в Великой Отечественной войне. В программе — торжественный парад, концерт с участием звезд эстрады, салют и многое другое. Гулять можно будет целый день. Главное, чтобы не подвела погода. Мы изучили популярные сервисы и узнали, какой будет погода на 9 мая 2021 в Челябинске.

«Яндекс.Погода» формирует прогноз погоды в Челябинске, опираясь на усредненные данные за последние десять лет. 9 мая, согласно данным сервиса, нас ждет облачная погода. Ночью — +11 °C, а днем воздух прогреется до +16°C. При этом из-за западного ветра скоростью до 6 м/с ощущаться будет как +13 °C.

Радует прогноз в Челябинске на 9 мая от «Погоды» на Mail.ru. Обещают аж +22 °C в дневные часы и +11 °C ночью. Правда, стоит учитывать, что сервис формирует данные на основе статистики за последние 13 лет. Поэтому не торопитесь раздеваться.

Долгосрочный прогноз сервиса World Weather прогнозирует, что 9 мая обойдется без дождей, но будет преимущественно облачно. Температура воздуха днем будет достигать до +18 °С. Ночью — +8 °С.

Затяжные майские праздники — с 1 по 11 мая — в целом будут пасмурными, но днем солнышко, согласно прогнозу, будет прогревать воздух до серьезных плюсовых температур.

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