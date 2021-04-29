Зажжем на майские! Челябинские пожарные показали, как правильно жарить шашлыки на даче

Пока в лес ходить нельзя, наслаждаться мясом можно на даче. Фото: пожарный надзор по Челябинску

Сотрудники пожарного надзора Челябинской области сняли ролик, в котором показывают, как правильно жарить шашлыки на даче или в частном доме. Смотрим и мотаем на ус, ведь впереди долгие выходные. А в лес ходить нельзя из-за особого противопожарного режима, введенного 24 апреля.

Итак, главное правило — мангал, печь или тандыр должны быть стационарными, а не передвижными. И стоять они должны от леса в 30 метрах, а от деревьев, дома, забора — в двух метрах. Устанавливать мангал необходимо на площадку диаметром два метра, очищенную от листвы и мусора. А лучше забетонированную. По правилам пожарной безопасности рядом обязательно нужно держать воду или огнетушитель.

— Допускается на специально оборудованном месте при соблюдении вышеперечисленных правил использовать мангал (жаровню) для приготовления пищи на углях, без разведения в нем костра, — добавили в пожарном надзоре по Челябинску. — В случае нарушения правил пожарной безопасности и возникновению из-за этого пожара вам может грозить уголовная ответственность.

А вот в лесу пожарить шашлыки не получится. С 24 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Поэтому южноуральцам нельзя ходить в лес, разводить костры и выжигать траву. За нарушение штрафы: гражданам до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, компаниям — до 400 тысяч рублей. Но вот гулять, заниматься спортом в парках и скверах, выезжать за город на дачу, в сады — можно.

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