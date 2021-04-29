Effie признала рекламу Райффайзенбанка лучшей в трех номинациях

Райффайзенбанк получил сразу три награды престижной маркетинговой премии Effie Awards Russia. Экспертное жюри отдало золото рекламе онлайн-бухгалтерии «Ужасы бухучета» и серебро рекламе Кэшбэк-карты «С нашей Кэшбэк картой гадать не надо» в номинации «Банки. Финансы. Страхование». Серебро в категории «Товары и услуги для бизнеса» также ушло кампании об онлайн-бухгалтерии. История о том, как онлайн-бухгалтерия спасает от ужасов бухучета, была подготовлена при участии креативного агентства MullenLowe. Тот же партнер работал над рекламой Кэшбэк-карты.

— Выбирая креатив для онлайн-бухгалтерии, мы ставили перед собой задачу рассказать о главной боли предпринимателей — когда справки, выписки и отчеты заполняют время, нужное бизнесу. Мы сделали акцент на простоте и удобстве нашего предложения, и увидели, что клиенты оценили его по достоинству. По итогам кампании наше привлечение выросло на 21%, — рассказал руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Райффайзенбанка Михаил Зуров.

Effie Awards — одна из самых престижных в мире наград за достижения в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций. Конкурс проводится с 1968 года в 55 странах и на глобальном уровне.

Effie Awards Russia — национальный этап Effie Worldwide. Среди участников и жюри — ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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