Билайн открывает дачный сезон в Челябинской области

В преддверии майских праздников Билайн предлагает дачникам и тем, кто планирует проводить время за городом, роутер или модем с поддержкой 4G по выгодной цене. В подарок клиенты получат безлимитный интернет и скидку более 50% на абонентскую плату на 6 месяцев.

«Возьми интернет на дачу»* – новое акционное предложение, созданное специально для тех, кто предпочитает отдыхать или работать в теплые майские дни, а также летом, за городом. Переезжая на дачу, можно продолжить работу «на удаленке», не отказываться от онлайн-вечеринок с друзьями и смотреть любимые сериалы. Достаточно приобрести в одном из собственных офисов Билайн или в интернет-магазине 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO», который специально разработан для гаджетов. В подарок новому клиенту оператор дает скидку более 50% на 6 месяцев на абонентскую плату и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение. Стоимость комплекта и его наполнение варьируется в зависимости от города подключения.

Билайн взял высокие темпы развития своей инфраструктуры как в городах, так и в большинстве районах Челябинской области. Количество базовых станций, оснащенных технологией 4G, за два года увеличилось более чем на 50%.А это значит, что быстрый и стабильный мобильный интернет становится доступен все большему числу жителей региона.

*Акция проводится с 08.04.2021 г. по 31.08.2021 г. для физических лиц — новых абонентов Билайн при покупке акционных WI-FI роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом «ИнтернетPRO» при технической возможности подключения. Количество товаров ограничено. Подробнее об организаторе, условиях акции и стоимости - на beeline.ru.