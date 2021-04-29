МЧС предупредило жителей Челябинской области о сильном ветре 30 апреля

В МЧС напоминают, что при сильном ветре не стоит прятаться на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями - это небезопасно Фото: Евгения ГУСЕВА

ГУ МЧС России по Челябинской области предупредило южноуральцев о сильном ветре 30 апреля. Жители региона получили соответствующие сообщения на мобильные телефоны.

— 30 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, — сообщает ведомство.

В МЧС напоминают, не стоит прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями — это небезопасно. Не стоит также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Синоптики также сообщают, что сильный ветер на Южном Урале будет держаться следующие несколько дней. Причем самый пик непогоды прогнозируется на 3 мая. В этот день порывы ветра будут достигать до 25 м/c.

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