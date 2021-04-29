В Челябинске возрождают проект «Стена памяти»

На данный момент специалисты уже приступили к монтажу несущих конструкций, на которых впоследствии разместят фото из архивов семей участников Великой Отечественной Войны. В канун Дня Победы стенды развернут на Бульваре Славы в Челябинске и на площади перед дворцом культуры в Кусе. Официальное открытие «Стен памяти» пройдет уже 7 мая. Увидеть лица Победителей на уникальном фотоальбоме под открытым небом можно будет до конца мая.

Фотографии для размещения на стендах компания «Интерсвязь» собирала при помощи сайта pomni.is74.ru. Он работает круглосуточно уже на протяжении 11 лет. В настоящее время уникальный фотобанк проекта содержит более 155 тысяч снимков, на портале представлены порядка 50 тысяч реальных историй.

В этом году «Стена памяти» превратится в настоящую визуально-звуковую инсталляцию. Каждый день рядом с фотографиями будут звучать рассказы от первого лица о судьбах Героев Войны, записанные известными людьми и простыми горожанами.

Шанс «дать» своему Герою возможность «заговорить и рассказать» во всеуслышание свою историю есть у каждого. Для этого достаточно следовать простой инструкции на сайте проекта.

У акции особая миссия — собрать неподдельную хронику Великой Победы, не дать ее исказить. Каждый, загрузив фотографию на сайт, сохраняет историю своего Героя!

Кульминация акции — вечер со свечами — состоится 9 мая в 21:00. Среди фотографий зазвучат аудиоистории и пронзительный реквием. Каждый в свете живого огня сможет вспомнить своего Героя и почтить его память.

Напомним, социально-патриотическая акция «Стена Памяти» существует с 2010 года. Это первый проект, который собрал десятки тысяч фотографий из семейных архивов обычных людей, потомков участников Великой Отечественной войны.