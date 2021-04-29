Фото: пресс-служба Уральского СУ СКР на транспорте
Сегодня, 29 апреля, в шесть часов вечера на станции Златоуст в Челябинской области сошел с рельсов грузовой поезд с зерном. Сотрудники Уральского СУ СКР на транспорте уже начали проверку по факту произошедшего.
— В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники локомотивной бригады, устанавливается сумма причиненного ущерба, а также проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба Уральского СУ СКР на транспорте
Фото: пресс-служба Уральского СУ СКР на транспорте
Во время инцидента никто не пострадал. Также не было допущено опрокидывания вагонов и высыпания груза. Движение пригородных поездов осуществляется в штатном режиме.
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