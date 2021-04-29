На карьере бывшей шахты в Копейске утонул 12-летний школьник

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Инцидент произошел сегодня, 29 апреля, на карьере бывшей шахты Октябрьская в Копейске Челябинской области. 12-летний школьник вместе со своим другом находился на водоеме без присутствия взрослых. В какой-то момент он захотел искупаться и начал тонуть в воде. Друг, который находился рядом, побежал за помощью.

Ребенка вытащил из воды очевидец, который в момент трагедии находился на своем участке в СНТ Юбилейный. На место происшествия вызвали МЧС, полицию и скорую помощь.

— Оперативно прибывшие медицинские работники в течение часа проводили реанимационные мероприятия, но успеха они не принесли, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что с родителями и родственниками погибшего ребенка была организована работа психолога.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru