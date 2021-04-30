КСП проверит расход бюджетных денег при строительстве больницы в Челябинске

no_title. Фото: пресс-служба КСП Челябинской области.

По поручению губернатора Челябинской области в мае Контрольно-счетная палата региона приступает в проверке использования средств бюджета на строительстве корпуса областной специализированной психоневрологической больницы N 1 в Челябинске.

Генеральный подрядчик, ООО «АльфаСтрой» возвел здание стражного корпуса, предназначенного для охраны лечебного учреждения. Ревизоры будут работать с документами в региональном минстрое и в ОГКУ «Челябоблинвестстрой».

Проверка объекта включена в план работы областной КСП на нынешний год.

Кстати, в прошлом году по результатам проверок КСП в регионе было возбуждено 19 уголовных дел.

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