В 2021 году Челябинская область планирует потратить на переселение из аварийного жилья 1 млрд рублей

Новые дома сейчас строят не только в Челябинске, но и в Златоусте, Миассе, Юрюзани, Пласте, Копейске и других городах области.

Темпы строительства пятиэтажного дома в Карабаше оценил депутат Государственной Думы Олег Колесников. Работы почти завершены, дом будет сдан к 1 сентября. В 2021 году в Карабашском городском округе планируется расселение 26 домов, признанными непригодными для проживания.

— В декабре 2020 года Государственной Думой принят закон, который снимает ограничения на использования дополнительных средств регионами и муниципалитетами при расселении из аварийного жилья. Это позволит ускорить темпы. Во время рабочей поездки в Юрюзань, где также завершается строительство многоквартирного дома, губернатор Алексей Текслер отметил, что для расселения необходимо строить новые дома, а не приобретать жилье на вторичном рынке. Это очень правильная позиция, поскольку она даст еще и дополнительный экономический эффект. Роль депутатов Государственной Думы в решении этого вопроса — привлечение дополнительного финансирования из федерального бюджета и дальнейшее совершенствование законодательства, — уверен Олег Колесников.