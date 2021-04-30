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Общество30 апреля 2021 10:36

На Комсомольском проспекте в сентябре 2021 года выделят полосы для общественного транспорта

Они будут организованы от улицы Чичерина до Свердловского проспекта
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Выделенные полосы для городского транспорта появятся уже осенью. Фото: Яндекс.Карты

Выделенные полосы для городского транспорта появятся уже осенью. Фото: Яндекс.Карты

В Челябинске на Комсомольском проспекте в сентябре появятся выделенные полосы для городского общественного транспорта. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Отдельные полосы для троллейбусов, автобусов и маршруток выделят на всем протяжении Комсомольского проспекта — от улицы Чичерина до Свердловского проспекта. Длина их составит 6,7 километра.

— Сейчас на одной из главных артерий Северо-Запада проходит 6 троллейбусных, пять автобусных маршрутов и ходит 11 маршрутных такси, — уточнили в Миндортрансе. — Транспортные заторы не позволяют общественному транспорту соблюдать установленное расписание и интервалы движения и время проезда в пиковые часы, согласно анализу, непредсказуемого — составляет от 35 до 50 минут. Организация выделенных полос позволит стабилизировать работу общественного транспорта и снизить время проезда до 25–30 минут в одну сторону.

Выделенные полосы планируют выделить и на других магистральных улицах, имеющих достаточную ширину. В настоящее время ведется работа в этом направлении.

Как отметили в миндортрансе, полноценное развитие общественного транспорта возможно лишь при комплексном подходе. Поэтому параллельно вводятся выгодные проездные билеты, прорабатывается дальнейшее обновление подвижного состава с переходом от маршруток малого класса к автобусам большого и среднего класса, а также оптимизируется маршрутная сеть.

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