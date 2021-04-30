Прием во всех Регистрационно-экзаменационных Челябинских подразделениях со вторника по субботу с 8 до 17. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Длинные выходные — еще один повод решить отложенные дела. Рассказываем, как работает ГИБДД в майские праздники 2021. С 4 по 7 мая регистрационно-экзаменационные отделы будут открыты в обычном режиме: с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов. 1-3 и 8 мая — праздничные выходные.

Кроме того, МРЭО ГИБДД по Челябинской области изменил режим работы по четвергам. Раньше это был единственный день в неделю, когда госавтоинспекторы работали до позднего вечера. Теперь зарегистрировать транспорт или получить/поменять права можно как и в другие дни: с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов. Рабочие дни остаются прежние: со вторника по субботу.

— Такой режим работы во всех регистрационно-экзаменационных подразделений Челябинской области, — уточнили в ГИБДД.

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