В Челябинской области туристам запретили жечь костры и пользоваться горелками вне приютов

Фото: Таганай News / T-me.org

Туристам запретили использовать огонь вне специально оборудованных для этого местах нацпарка «Таганай». В лес людей пустят, но передвигаться разрешат только по маркированным тропам, а оставаться на ночевки можно будет только в приютах. Причина — особый противопожарный режим в Златоусте и Кусинском районе.

— Из-за огромного туристического потока перекрыть доступ в лес невозможно, — отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. — Тем не менее, от туристов мы требуем особой осторожности при обращении с огнем. Розжиг костров и использование горелок в это время разрешены только в специально оборудованных местах в приютах и кордонах, где круглые сутки присутствуют дежурные госинспекторы.

За обстановкой на территории будут наблюдать круглосуточно. Сотрудники нацпарка будут использовать, в том числе, системы удаленного мониторинга. Визуально осматривать территорию на пунктах наблюдения на Черной скале, Семибратке и приюте «Метеостанция «Таганай-гора».

— В случае обнаружения возгораний мы просим наших туристов незамедлительно сообщить об этом по телефонам 112, 8 (912) 477 74 73, 8 (904) 818 67 73 или 8 (902) 614 37 44, либо рассказать первому встреченному сотруднику национального парка, — добавила Эльвина Новоселова.

В прошлом году огненных ЧП в нацпарке «Таганай» не зафиксировали. В этом году к опасному сезону подготовили спецпецтехнику. На вооружении лесопожарных формирований «Таганая» стоят лесопатрульные комплексы, автоцистерна, грузопассажирские мотовездеходы, снегоболотоходы, трактора, ранцевые огнетушители и прочий инвентарь.

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