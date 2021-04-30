В челябинском зоопарке с 1 мая впервые с начала пандемии COVID-19 откроют зал приматов

Фото: Челябинский зоопарк / Vk.com

В Челябинском зоопарке с 1 мая откроют зал приматов, который больше года был недоступен для посещения из-за пандемии коронавируса. В помещении обязательно требуется соблюдать масочный режим.

— Человекообразные приматы восприимчивы к людским болезням, только лечить их намного сложнее, — объяснили в пресс-службе зоопарка. — Если вы чувствуете недомогание, лучше откажитесь от посещения общественных мест.

Также 1 мая в 13:00 возле вольера рыжих лисиц пройдет праздник «Мир! Труд! Майя!».Все желающие смогут поздравить лисичку Майю с Днем рождения. Юные биологи подготовили для нее игрушки, специальный торт, а сотрудники — экскурсию для посетителй.

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