Узнать количество IgG антител к SARS-CoV-2 можно в течение 2 часов

«Инвитро», одна из ведущих частных российских компаний в сфере лабораторной диагностики и медицинских услуг, вводит новую услугу: выполнение количественного теста на IgG антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2 в режиме Сito* (срочное выполнение). Количественный тест для определения специфических иммуноглобулинов класса G позволяет не только установить наличие иммунного ответа к вирусу SARS-CoV-2, но и оценить напряженность иммунитета против COVID-19, отслеживая динамику уровня антител в крови с течением времени. Тест в режиме Сitoбудет доступен с 30 апреля в медицинских офисах «Инвитро» , расположенных по адресам г. Челябинск ул. Российская, д. 275 и ул. Тимирязева, д. 8.

Обычный срок выполнения теста №1654 Антитела к RBD домену спайкового (S) белка SARS-CoV-2, IgG (колич.) 1 рабочий день, не считая дня взятия биоматериала.

Срок выполнения исследования в режиме «Сito» составит до 2-х часов с момента поступления биоматериала в лабораторию. Стоимость данного теста в Челябинске — 1190 рублей и доплата за срочное исполнение 250рублей.

Оценка динамики уровня IgG антител к S-белку SARS-CoV-2 позволяет определить, насколько меняется устойчивость иммунного ответа к вирусу с течением времени.

Защитный иммунитет может сформироваться в результате вакцинации препаратами на основе S-белка (Спутник, Гам-КОВИД-Вак и др.) или после перенесенного заболевания COVID-19, даже если инфекция протекала бессимптомно. Согласно временным методическим рекомендациям МЗ РФ, при оценке напряженности поствакцинального иммунитета рекомендуется определение антител к рецептор-связывающему домену S-белка SARS-CoV-2 (анти-RBD антител) **.

О чем свидетельствует положительный результат теста?

Положительный результат количественного теста *** на определение уровня IgG-антител к S-белку указывает на вероятное наличие нейтрализующих антител и определенной защиты от повторного инфицирования. Однако в настоящее время не существует разработанных международных стандартов, утвержденных тест-систем или порогов, рекомендуемых для подтверждения наличия иммунитета против SARS-CoV-2.

Для чего проходить тестирование?

Во-первых, этот тест необходим для уточнения инфекции COVID-19 и ее осложнений в дополнение к ПЦР-тестам.

Во-вторых, тест информативен для оценки наличия и уровня специфических антител к SARS-CoV-2 после перенесенного заболевания.

В-третьих, данный тест необходим для контроля изменений уровня IgG антител после вакцинации, что очень важно для оценки эпидемиологической обстановки».

* Сito — срочно

** Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 10 (08.02.2021).

*** Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом.

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