Видео с места столкновения трамвая с КАМАЗом в Челябинске 30 апреля 2021: автокран на рельсах, вагон поперек дороги

Фото: Дима Мартьянов
Накануне вечером на улице Новороссийской автокран КАМАЗ врезался в трамвай №22, который ехал в сторону конечной остановки маршрута — «Чистопольской».
Очевидцы прислали фото и видео с места столкновения трамвая с КАМАЗом в Челябинске 30 апреля 2021.
От удара вагон сошел с рельсов, а спецтехника, наоборот, оказалась на путях. На фотографиях видно, что у трамвая памят бок и разбито стекло в кабине водителя.
Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com
Фото: Дима Мартьянов
— Водитель автомобиля КАМАЗ при повороте направо совершил столкновение с трамваем, двигающимся попутно, после чего произошел сход трамвая с рельсов, — прокомментировали в отделе пропаганды БДД ГИБДД города.
Фото: Дима Мартьянов
В результате столкновения пассажирки 42 и 61 года получили сотрясение мозга и ушибы. Женщин увезли в горбольницу № 5 на улице Российской.
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