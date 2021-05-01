Видео с места столкновения трамвая с КАМАЗом в Челябинске 30 апреля 2021: автокран на рельсах, вагон поперек дороги

Фото: Дима Мартьянов

Накануне вечером на улице Новороссийской автокран КАМАЗ врезался в трамвай №22, который ехал в сторону конечной остановки маршрута — «Чистопольской».

Очевидцы прислали фото и видео с места столкновения трамвая с КАМАЗом в Челябинске 30 апреля 2021.

От удара вагон сошел с рельсов, а спецтехника, наоборот, оказалась на путях. На фотографиях видно, что у трамвая памят бок и разбито стекло в кабине водителя.

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД/vk.com

Фото: Дима Мартьянов

— Водитель автомобиля КАМАЗ при повороте направо совершил столкновение с трамваем, двигающимся попутно, после чего произошел сход трамвая с рельсов, — прокомментировали в отделе пропаганды БДД ГИБДД города.

Фото: Дима Мартьянов

В результате столкновения пассажирки 42 и 61 года получили сотрясение мозга и ушибы. Женщин увезли в горбольницу № 5 на улице Российской.

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