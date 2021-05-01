Челябинский «Трактор» назвал имена хоккеистов, которые покинут клуб

Болельщики поддерживали черно-белых как могли Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

30 апреля истекли соглашения с 10 хоккеистами и продлять их на следующий сезон не будут. Их них трое защитников: Денис Бодров, Олег Евенко, Дмитрий Огурцов и семеро нападающих Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов.

— «Трактор» благодарит каждого из хоккеистов за самоотверженность, профессионализм и неравнодушие на льду. Желаем здоровья и успехов в дальнейшей карьере! — заявили в клубе.

Из них больше всего матчей за «Трактор» провели Игорь Полыгалов (150) и Ярослав Косов (108). Меньше всех выходил на лед Максим Майоров — всего 10 игр.

Напомним, в сезоне 2020/2021 черно-белые вышли в плей-офф. В первом раунде они потерпели поражение от уфимского «Салавата Юлаева». Главный тренер клуба Анвар Гатиятулин и генеральный директор Иван Савин ответили на вопросы журналистов.

ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru