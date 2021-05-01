«Настоящий снайпер»: челябинский «Трактор» подписал финна Тему Пулккинена

В минувшем сезоне Тему Пулккинен играл в Ярославле. Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»/vk.com

Челябинский «Трактор» подписал контракт с финном Тему Пулккиненом. В минувшем сезоне 28-летний нападающий выступал за ярославский «Локомотив».

— Тему Пулккинен — настоящий снайпер с ярко выраженным голевым чутьем и сильным характером. Он обладает мощным броском, неуступчив в борьбе. Пулккинен не любит проигрывать и всегда идет до конца. Во всех лигах нападающий действовал именно в такой манере и всегда показывал себя с лучшей стороны. Это именно те качества, которые нужны «Трактору», — прокомментировал генеральный директор клуба черно-белых Иван Савин.

Хоккеист выступал в составе юниорской, молодежной и национальной сборной Финляндии. В 2016 года стал серебряным призером чемпионата мира.

Играл за клубы: «Йокерит» (2008-2013), «Гранд-Рапидс Гриффинс» (2012-2015), «Детройт Ред Уингз» (2013-2016), «Миннесота Уайлд» (2016/2017), «Айова Уайлд» (2016/2017), «Аризона Койотис» (2016/2017), «Чикаго Вулвз» (2017/2018), «Динамо» Минск (2018-2020), «Динамо» Москва (2019-2021), «Локомотив» Ярославль (2020/2021).

Ранее «Трактор» объявил, что не будет продлевать контракты с 10 хоккеистам. Среди них — шведский легионер Понтус Оберг.

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