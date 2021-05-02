В центр Челябинска не пустят транспорт из-за бегунов, велосипедистов и лыжероллеров

Эстафета открывает летний соревновательный сезон
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня, 2 мая, в Челябинске пройдет легкоатлетическая эстафета. На улицы города выйдут сотни спортсменов. Это потребует перекрытия дорог. Будет закрыто движение транспорта на проспекте Ленина от Цвилинга до Лесопарковой с 10:00 до 15:00.
Эта эстафета будет уже 88-й по счету. После легкоатлетических дисциплин на старт выйдут велогонщики и лыжники.
Также изменится маршруты общественного транспорта. Публикуем новые:
Автобусы
№ 4 Улица Мамина — ЮУрГУ: по проспекту Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал (оба направления);
№ 14 Железнодорожный вокзал — Новосинеглазово: по Свободы — Тимирязева — Воровского — Блюхера и далее по маршруту (оба направления);
№ 90с Железнодорожный вокзал — Сад «Кристалл»: по Свободы — Тимирязева — Воровского — Блюхера и далее по маршруту (оба направления);
№ 64 Автобусный парк — Железнодорожный вокзал: Автобусный парк — Братьев Кашириных — Свободы — Железнодорожный вокзал (оба направления);
№ 83 ЮУрГУ — Сухомесово: Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал (оба направления);
№ 81 Улица Чистопольская — ЮУрГУ: проспект Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал (оба направления);
№ 2 ЮУрГУ — Мехколонна: по проспекту Ленина — Свободы — Железнодорожный вокзал (оба направления).
Трамваи
№ 17 Медгородок — Улица Чичерина: по Кирова — Карла Маркса — Российской на ЧГРЭС;
№ 20 ЧМК — Медгородок: по улице Кирова — Карла Маркса — Российской на ЧГРЭС.
Троллейбусы
№ 7 по маршруту ЧМК — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — ЧМК;
№ 8 по маршруту ЧКПЗ — Железнодорожный вокзал;
№ 10 по маршруту «Солнечный берег» — Железнодорожный вокзал;
№ 11 по маршруту АМЗ — Железнодорожный вокзал;
№ 12 по маршруту Молдавская — Комсомольский — Свердловский проспект — улица Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский — Молдавская;
№ 14 по маршруту ЧМК — Улица Братьев Кашириных;
№ 16 по маршруту ЖБИ — ЧТЗ;
№ 17 по маршруту Улица Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский — Молдавская;
№ 19 направится по маршруту № 21 ТЭЦ-3 — Железнодорожный вокзал (с заездом в поселок Первоозерный в оба направления);
№ 26 по маршруту Улица Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Чичерина — Комсомольский проспект — Молдавская.
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