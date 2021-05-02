В Челябинской области разыскивают поджигателя леса на мотоцикле

В лесах Миасса за сутки произошло пять пожаров. Фото: ГУ лесами по Челябинской области.

1 мая на территории Миасского лесничества было зафиксировано пять очагов возгорания. Как сообщили в Главном управлении лесами по Челябинской области, предполагается, что все они произошли по вине человека. Возможный нарушитель на кроссовом мотоцикле поджигал городские леса, с территории которых огонь переходил на лесной фонд. Его заметили местные жители и сделали фото.

Напомним, на территории Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на вход и въезд в лес. В условиях особого режима суммы штрафов увеличиваются в 2 и более раз.

Только за сутки в лесах региона ликвидировали 20 пожаров на площади 250 га. Возгорания произошли на территории Аргаяшского, Верхнеуральского, Катав-Ивановского, Кунашакского, Кыштымского, Миасского, Пластовского, Чебаркульского и Шершневского лесничеств.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

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