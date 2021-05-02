В Челябинск привезли благодатный огонь из Иерусалима

Отец Игорь Шестаков встретил благодатный огонь в Москве. Фото: vk.com/ishestakov67

В международном аэропорту Челябинска встретили благодатный огонь. В Россию его доставили из Иерусалима.

В Москве благодатный огонь встретили челябинские священники, самолетом его доставили в столицу Южного Урала.

Сегодня, 2 мая, Благодатный огонь смогут увидеть и получить частичку все желающие — на богослужение Страстной седмицы и Пасхи Христовой в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Его совершит Митрополит Алексий. Начало в 17 часов.

Полное расписание пасхальных богослужений читайте в нашем обзоре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru