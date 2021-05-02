Челябинскую область захватил фронт низкого давления: синоптики рассказали, где пройдут сильные дожди

Будет дождливо, но тепло. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Погоду в Челябинской области определяет атмосферный фронт низкого давления. Он принес с собой дожди и сильный ветер. Но скоро он уйдет.

Сегодня, 2 мая, и завтра, 3 мая температура воздуха прогреется до +13,+18 градусов. В понедельник на юге региона ожидается и вовсе до +24. Но при этом на всей территории будут идти дожди, особенно в горно-заводской зоне. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 14 м/с.

В Челябинске погода будет такой же, единственное отличие — не такие сильные дожди. Осадки ожидаются кратковременные, будет облачно, но с прояснениями.

В большинстве районов Южного Урала сохраняется высокая пожарная опасность — 4 класс по региональной шкале. Этому способствует сильный ветер, который быстро разносит огонь.

Журналисты «Комсомольской правды-Челябинск» съездили в Санарский бор, чтобы посмотреть, как восстанавливают уникальный памятник природы после сильнейшего пожара в 2018 году. Мы сняли все на видео и приняли участие в высадке саженцев. Репортаж и видео с квадрокоптера смотрите по ссылке.

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