В Челябинске закрасят нелегальные граффити

В Екатеринбурге на закраску уродующих фасады зданий граффити потратят три миллиона рублей, сколько в Челябинске — пока неизвестно. Фото: Архив «КП».

Мэр Челябинска потребовала разобраться в граффити на стенах домов и трансформаторных будках. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», Наталья Котова посетовала, что неряшливых рисунков становится все больше, поручила составить специальный реестр и определить организации, отвечающие за места размещения.

— Полагаем, за этим воспоследует массовое закрашивание. Понятно, что речь идет об антивандальных методах — город и правда не красят нецензурные надписи и очертания непристойных предметов. Не очень понятно, что будет с ящиками и фасадами, оформленными художником Тимуром Абдуллаевым, командами урбаниста Льва Владова и Graffiti Russia Дмитрия Кольцо. Результаты «Культурного кода», видимо, не тронут, фестиваль был легальным, — рассуждают авторы городского паблика.

К сожалению, не уточняется, сколько в мэрии готовы потратить на борьбу со спонтанным уличным искусством. Похожая ситуация у соседей в Екатеринбурге, но там сумма уже обозначена — три миллиона рублей.