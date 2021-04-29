Из Челябинска начали летать самолеты в Ереван, Минск и Ларнаку

В Росавиации наконец-то дали добро на полеты из аэропорта имени Курчатова за рубеж, но челябинцы отнеслись к этому прохладно, сообщает паблик «Челябушка». То ли дело в выборе направлений (Ереван, Минск и Ларнака), то ли сказывается долгая пауза в работе международного терминала.

— В Армению перевозки планируют запустить «Уральские авиалинии», компания «Победа» — на Кипр, Nordwind — в Белоруссию. И тут тоже никто дальше планов не торопится, — добавляют авторы телеграм-канала. — Во-первых, за год ограничений все заучили наизусть, что наличие допуска еще не означает старта полетной программы. Во-вторых, больше у нас любят турецкие курорты, а они под запретом. Минск и Ереван это просто регулярные направления, в Ларнаке сложная обстановка по ковиду.

1 мая, после реконструкции, международный терминал в челябинском аэропорту должен возобновить работу.