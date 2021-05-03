Сотрудники ГИБДД в Челябинской области остановили пьяного водителя скорой помощи

В отношении руководства больницы, где работает водитель, будет также проведена проверка по факту случившегося. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Сотрудники ГИБДД во время дежурства на одной из дорог в Нагайбакском районе Челябинской области остановили автомобиль скорой помощи. Во время проверки документов у инспекторов возникли сомнения по поводу трезвости самого водителя. Было решено провести проверку.

— Освидетельствование в патрульном автомобиле показало, что 44-летний находится в алкогольном опьянении, — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Водителя привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф в виде 30 тыс. рублей, а также лишение водительского удостоверения. Кроме того, в отношении руководства сотрудника скорой помощи будет проведена проверка по поводу случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru