В Челябинске начал курсировать по улицам «Трамвай Победы»

Фото: пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ»

Сегодня, 3 мая, в Челябинске по маршруту №21 начал курсировать «Трамвай Победы». Как сообщает ООО «ЧелябГЭТ», электротранспорт с праздничной символикой стал подарком для горожан к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Вагон украшен как снаружи, так и внутри, поэтому всех желающих окунуться в праздничную атмосферу приглашаем прокатиться в «Трамвае Победы», — отметили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Трамвай развозит по городу пассажиров с шести утра до полуночи. Работать он будет по 10 мая.

График работы трамвая на 3 мая. Фото: пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ»

Фото: пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ»

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