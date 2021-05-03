В Челябинске начал курсировать по улицам «Трамвай Победы»

Фото: пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ»
Сегодня, 3 мая, в Челябинске по маршруту №21 начал курсировать «Трамвай Победы». Как сообщает ООО «ЧелябГЭТ», электротранспорт с праздничной символикой стал подарком для горожан к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— Вагон украшен как снаружи, так и внутри, поэтому всех желающих окунуться в праздничную атмосферу приглашаем прокатиться в «Трамвае Победы», — отметили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».
Трамвай развозит по городу пассажиров с шести утра до полуночи. Работать он будет по 10 мая.
График работы трамвая на 3 мая. Фото: пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ»
Фото: пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ»
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