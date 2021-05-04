5 мая праздничный вагон снова выйдет на улицы Челябинска. Фото: Трамвай Победы / Vk.com

Челябинцы во вторник, 4 мая, не смогут прокатиться на «Трамвае Победы», который накануне начал курсировать на улицах города. Электротранспорт с праздничной символикой, ставший подарком к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, сегодня останется в депо.

— «Трамвай Победы» 4 мая будет находиться на техническом осмотре, — объяснили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ». — Завтра, 5 мая, он снова будет курсировать на маршрутах Челябинска и будет рад принять своих гостей.

Украшенный снаружи и внутри трамвай изначально должен был следовать по маршрутам №3 и №22. На линию его планировали выводить с 3 по 10 мая с шести утра до полуночи. Но в понедельник, 3 мая, вагон начал курсировать по маршруту №21.

График движения праздничного вагона на 5 мая в «ЧелябГЭТ» обещают сообщить позже.

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