Жители Челябинска смогут улететь прямым авиарейсом в Геленджик

Фото: Flyredwings.com

Авиакомпания Red Wings объявила о выполнении еженедельных рейсов между Челябинском и Геленджиком. На линии задействованы самолеты Sukhoi Superjet 100. Они будут летать каждую субботу.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджика, вылет из Челябинска, согласно расписанию, будет выполняться в 7:35. Время в пути составит 3,5 часа.

— В Геленджике борт будет приземляться в 9:00 по местному времени нашего аэропорта, — уточнили в пресс-службе аэропорта Геленджика. — Вылет в Челябинск — в 9:50.

Выполнять рейсы Red Wings начала с 1 мая. Загрузка первого самолета составила почти 100%.

Накануне авиакомпания объявила об открытии прямых рейсов между Махачкалой и Челябинском.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru