Жители Челябинска смогут улететь прямым авиарейсом в Геленджик

Фото: Flyredwings.com
Авиакомпания Red Wings объявила о выполнении еженедельных рейсов между Челябинском и Геленджиком. На линии задействованы самолеты Sukhoi Superjet 100. Они будут летать каждую субботу.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджика, вылет из Челябинска, согласно расписанию, будет выполняться в 7:35. Время в пути составит 3,5 часа.
— В Геленджике борт будет приземляться в 9:00 по местному времени нашего аэропорта, — уточнили в пресс-службе аэропорта Геленджика. — Вылет в Челябинск — в 9:50.
Выполнять рейсы Red Wings начала с 1 мая. Загрузка первого самолета составила почти 100%.
Накануне авиакомпания объявила об открытии прямых рейсов между Махачкалой и Челябинском.
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