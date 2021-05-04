В Челябинской области водитель Porsche Cayenne ответит в суде за смертельный наезд на пенсионерку

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
40-летний водитель Porsche Cayenne из Еманжелинска пойдет под суд за смертельное ДТП, в котором погибла 80-летняя пенсионерка. По данным прокуратуры, мужчина сбил женщину на скорости 112 км/ч и скрылся с места аварии.
— Следствием установлено, что в августе 2019 года обвиняемый на Porsche Cayenne на скорости 112 км/ч сбил 80-летнюю пенсионерку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Авария произошла на дороге в Еманжелинке Еткульского района. С места ДТП мужчина скрылся.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, с оставлением места аварии по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ мужчине, находящемуся в розыске, грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.
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