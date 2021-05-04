Точки соприкосновения: Челябинская область и Калмыкия договорились о сотрудничестве

На Южный Урал руководитель Калмыкии Бату Хасиков прибыл 4 мая на Чемпионат России по кикбоксиннгу как глава Федерации России.

С губернатором Челябинской области Хасиков провел переговоры и подписал соглашение о сотрудничестве нашего региона и Калмыкии.

Челябинская область интересна как один из лидеров в стране в сфере АПК: Хасиков заинтересовал наш опыт развития тепличного хозяйства.

Одной из точек развития может стать внутренний туризм. Как подчеркнул губернатор Челябинской области, Калмыкия — уникальный регион с самобытной культурой и богатыми национальными традициями.

— Думаю, обмен в сфере туризма — дополнительная возможность в сотрудничестве, которая у нас будет, — сказал Текслер.