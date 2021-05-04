Примем и международные бои: в Челябинске проходит чемпионат России по кикбоксингу

no_tite Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
В челябинском дворце спорта «Юность» сегодня, 4 мая, стартовали чемпионат и первенство России по кикбоксингу. Из 60 регионов страны к нам прибыли около 2 тысяч атлетов.
Открыли большой спортивный праздник губернатор нашей области Алексей Текслер и глава Калмыкии и президент Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков.
Глава Челябинской области подчеркнул: на Южном Урале кикбоксинг поддерживается, и так будет всегда. Спортсменам Алексей Текслер пожелал продемонстрировать все свое мастерство.
Бату Хасиков отметил высокий уровень организации соревнований.
— Это важное событие в истории кикбоксинга России. Уверен, в Челябинской области будут проходить турниры не только российского значения, но и бои международного значения, для этого все есть, — сказал глава федерации.
Напомним, сегодня Алексей Текслер и Бату Хасиков подписали соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью и Республикой Калмыкией.
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