В Челябинске иномарка сбила мужчину на арендованном электросамокате

Женщина за рулем иномарки сбила мужчину на арендованном электросамокате в Челябинске. По данным городского отделения пропаганды ГИБДД, инцидент произошел вечером, 5 мая, в 17:20 часов возле дома №19 по улице Горького.

— По предварительной информации водитель автомобиля Toyota Corolla, 54-летняя женщина, совершила наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на электросамокате, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска. — В результате ДТП травмы получил 31-летний мужчина, который передвигался на электросамокате.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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