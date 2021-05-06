Челябинский турист, застрявший на Гималаях из-за пандемии, чуть не умер на высоте 5 тыс. метров

Судьба пятерых челябинских туристов, застрявших на Гималаях из-за пандемии коронавируса, остается неясной. Вопрос с их возвращением на родину до сих пор не решен. Ситуация усугубилась, когда одному из туристов, Алексею Левину, стало плохо из-за падения кислорода в крови. Об этом он сам рассказал журналисту КП-Челябинск.

— У меня вчера на высоте 5 200 метров кислород в крови упал до 35%, и экстренно планировали эвакуировать вниз вертолетом, так как к утру был бы уже отек легких и неминуемая смерть. В итоге с гидом приняли решение самостоятельно спускать меня вниз на 4 000 метров, чтобы кислород хотя бы до 60-70% поднялся, — рассказал челябинец.

По словам Алексея Левина, у остальных челябинских туристов дела обстоят лучше. Они уже дошли до базового лагеря Эвереста и сегодня утром поднялись на вершину Кала-Патхар на высоте 5 643 метров.

Напомним, 6 мая Непал объявил о закрытии международного авиасообщения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Как сообщил СМИ глава консульского отдела посольства РФ в Катманду Михаил Сковородников, в настоящее время в стране находится 486 россиян.

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