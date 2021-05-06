В Челябинске выставили на продажу франшизу БДСМ-студии за 950 тыс. рублей

Фото: сайт бесплатных объявлений Авито

На сайте бесплатных объявлений Авито в Челябинске выставили на продажу франшизу готовой БДСМ-студии за 950 тыс. рублей. Продавец пообещал покупателям в придачу личного наставника, который поможет развитию этого необычного бизнеса.

—Тематическая БДСМ студия c почасовой арендой и доходом от 150.000 в месяц. Цена аренды студии: час - 1500 (минимальный срок аренды 2 часа), ночь - 7000, сутки - 10.000. Ожидаемая окупаемость: 7+ месяцев. Требуемая площадь: от 50 кв. метров. Нет конкуренции. Во франшизу входит: личный наставник, полное сопровождение в открытии, право использования бренда и товарного знака «Тайные желания», его концепции и стиля, — говорится в объявлении на сайте (орфография автора сохранена — прим. ред.).

Фото: сайт бесплатных объявлений Авито

Фото: сайт бесплатных объявлений Авито

Продавец франшизы по имени Андрей дополнительно пообещал покупателям тематическую мебель премиум-класса и ведение проекта в соцсетях. Он также указал в тексте, что целевой аудитории бизнеса станут «семейные и влюбленные пары, которые хотят получить дополнительный стимул своим отношениям, а также молодые люди, желающие острых ощущений».

Фото: сайт бесплатных объявлений Авито

Автор объявления скрыл свой номер телефона и предпочел общаться через личные сообщения на сайте. Журналист КП-Челябинск связался с предпринимателем - тот рассказал о подробностях своей франшизы.

— Свой первый бизнес мы открыли в Красноярске в 2018 году, в то время мы назывались «Красная комната». Это был закрытый клуб. Однако в 2020 году решили сделать ребрендинг и расширяться по всей России, действуя открыто. У нас уже купили франшизу в Сочи и в Москве, а по Челябинску уже сообщений 200 пришло от разных пользователей. Я даже не успеваю это все прочитать, — рассказал КП-Челябинск автор объявления по имени Андрей.

Аналогичные объявления на сайте Авито размещены также в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Иркутске. Сам предприниматель признается, что бизнес очень даже прибыльный.

— В Красноярске средний доход выходит от 150 тыс. рублей в месяц. 90% нашей аудитории – это молодежь и супружеские пары, — добавил предприниматель.

Фото: сайт бесплатных объявлений Авито

Также автор объявления рассказал о том, в чем будет заключаться роль личного наставника. По его словам, тот будет давать советы, а также помогать в развитии бизнеса. Покупателя франшизы добавят в специальный чат в WhatsApp, где и будет проходить общение.

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