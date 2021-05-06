В Челябинске школьницы получили травмы, когда делали селфи на фоне поезда

Инцидент произошел на детской железной дороге. Фото: архив "КП"

Инцидент произошел вечером, 5 мая, на детской железной дороге парка Гагарина в Челябинске. Как пишут СМИ, Две 15-летние школьницы решили сделать селфи на фоне приближающегося поезда. Однако во время снимка вагон зацепил одну из девушек, а та от удара зацепила подругу. В итоге обе школьницы упали на щебень и получили травмы головы и лица.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт произошедшего подтвердили. Транспортная прокуратура в настоящий момент уже проводит проверку.

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