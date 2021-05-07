В День Победы челябинский транспорт изменит маршруты

Стоит заранее спланировать маршрут 9 мая, чтобы не попасть в пробки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинский транспорт изменит свои маршруты в День Победы. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в мэрии.

— 9 мая с 10:00 до 13:00 связи с проведением Парада Победы будет закрыто движение на пяти улицах Челябинска, — рассказали в управлении городского транспорта администрации Челябинска.

Так, проезд закроют по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы. При этом движение по Свердловскому проспекту будет открыто.

На время прохождения колонны перекроют проезд проспекта Ленина от Танкистов до Артиллерийской. Нельзя будет проехать и по Воровского (от Тимирязева до проспекта Ленина), Елькина (от Тимирязева до Воровского) и Цвиллинга (от Тимирязева до Труда).

Как будет следовать транспорт

Автобусные маршруты:

№ 2 «Мехколонна – Ж/д вокзал»; № 4 «Мамина – Ж/д вокзал» № 14 «Ж/д вокзал — Доватора – Воровского — пос. Новосиниглазово»; № 18 Ж/д вокзал – Свободы – Труда – Кирова, далее по маршруту до Автобусного парка; № 64 Ж/д вокзал – Свободы – Бр. Кашириных, далее по маршруту до Автобусного парка; № 83 «Ж/д вокзал – пос. Старокамышинск»; № 90с «Ж/д вокзал – Доватора – Воровского – сад Кристалл».

Троллейбусные маршруты:

№ 5 «АМЗ – Ж/д вокзал» (с 09:00 до 19:00 – отменён); № 8 «ЧКПЗ – Гагарина – Ж/д вокзал»; № 10 «ЧКПЗ – Солнечный берег – Гагарина – Ж/д вокзал»; № 10 «Молдавская – Молодогвардейцев – Энгельса – ПКиО»; № 11 «ЧТЗ – Первоозёрный»; № 16 «ЖБИ – ЧТЗ»; № 17, 26 «Молдавская – Молодогвардейцев – Энгельса – ПКиО»; № 19 «ТЭЦ 3 – Первоозёрный – Ж/Д вокзал»; № 26 «Первоозёрный – Ж/Д вокзал».

Трамвайные маршруты:

№ 3 по трассе маршрута № 20 «ЧМК – Медгородок»; № 5 «ЧЭМК – Горького – Российская – ЧГРЭС»; № 7 «ЧГРЭС – Российская – ЧТЗ»; № 8 «ЧЭМК – Чистопольская»; № 15 по трассе маршрута № 6 «ЧТЗ – Горького – ЧГРЭС»; № 15 «Чичерина – Першино»; № 16 по трассе маршрута № 17 «Чичерина – Медгородок»; № 18 «Чичерина – ЧМК»; № 22 «ЧГРЭС – Российская – КБС – Чистопольская»; № 22 по трассе маршрута № 14 «Чичерина – ЦХП».

Маршрутные такси будут следовать в объезд закрытых участков по улицам Свободы, Труда, далее по маршруту.

9 мая с 20:00 до 23:00 связи с проведением праздничного фейерверка будет закрыто движение:

*по Цвиллинга от проспекта Ленина до Труда;

*по Кирова от Труда до проспекта Победы;

*по Братьев Кашириных от улицы Северо-Крымской до Российской (с учетом новой развязки);

*по Свердловскому проспекту от проспекта Победы до проспекта Ленина;

*по Труда от улицы Российской до Энгельса;

*по Красной от проспекта Ленина до проспекта Победы.

Как организуют движение транспорта

Автобусные маршруты:

№ 2 отменяются рейсы от ПКиО: 20:25, 20:58, 22:00. № 15 «ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – ЮУрГУ»; № 18 «Автобусный парк – перекрёсток Свердловского проспекта и Комсомольского проспекта»; № 34 «Мехколонна – Автобусный парк» отменяются рейсы от Автобусного парка: 20:02, 20:37. Рейс отправлением с Мехколонны в 20:51 переносится на 21:15. № 45 «Автобусный парк – Аэропорт» отменяются рейсы от Автобусного парка: 18:50, 21:40. От Аэропорта 20:15, 22:19. Рейс отправлением с Автобусного парка в 19:28 переносится на 19:00, отправлением от Аэропорта в 20:15 переносится на 21:15. № 71 «ЧМК – Петра Столыпина» с 19:30 – работа маршрута приостановлена. № 81 ЮУрГУ – Чистопольская» отменяются рейсы от ПКиО: 21:45.

Трамвайные маршруты:

№ 3 по трассе маршрута № 14 «ЦХП – Чичерина»; № 5 «ЧЭМК – Горького – Российская – ЧГРЭС»; № 7 «ЧГРЭС – Российская – КБС»; № 8, 22 «Ч2ГРЭС – Горького – КБС – Чистопольская»; № 18 «Першино — Коксохим»; № 20 «ЧМК – Чичерина».

Подробную информацию можно будет получить по телефонам Центральной диспетчерской службы: 778-62-80 или в информационном центре: 240-55-55.

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