В деревне Челябинской области нашли ртуть в скважине с питьевой водой

Для людей организовали подвоз питьевой воды. Фото: Korkino-raion.ru

В скважине питьевой воды деревни Шумаки обнаружили превышение концентрации ртути. В Минэкологии Челябинской области озвучили возможные причины попадания опасного вещества в источник и рассказали о результатах повторных лабораторных исследований, а глава Коркинского района Наталья Лощинина заверила, что для людей пробурят новую артезианскую скважину.

Информация о выявленных превышениях ртути в одной из скважин в деревне Шумаки Коркинского района появилась в начале мая. Отбор проб воды проводили сотрудники управления Роспотребнадзора по Челябинской области. О тревожных результатах лабораторных исследований оперативно уведомили чиновников и приостановили подачу воды людям на 30 дней.

Ограничение затронуло около 150 человек. Для них организовали подвоз воды по графику — дважды в сутки. Параллельно брали пробы из частных скважин, колодцев и водных ручьев. В общей сложности провели 14 объектов. Как рассказали в министерстве экологии Челябинской области, вода оказалось пригодной к употреблению.

— Естественная концентрация ртути в воде не превышает сезонных колебаний и находится на значениях ниже 1/10 ПДК и соответствует аналогичным по составу водным объектам, — отметили в минэкологии региона. — Превышение ртути в воде имело разовый характер и не несет постоянных негативных последствий.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков опроверг предположения, что превышение концентрации ртути в первой пробе связано с влиянием промышленности.

— Специалисты проверили все близлежащие крупные и малые предприятия: установлено, что в их технологическом процессе ртуть не используется, — рассказал Виталий Безруков. — Факты хранения или размещения ртути и ртутьсодержащих отходов также не выявлены.

По словам чиновника, в случае попадания ртути в подземные водные горизонты, превышения наблюдались бы постоянно и в других скважинах и водных объектах. Поэтому в минэкологии исключают накопительный природный фактор.

— Иначе бы в других скважинах также наблюдались повышенные концентрации, — добавил Виталий Безруков.

В настоящее время в причинах разового превышения концентрации ртути подробно и детально разбираются. Специалисты говорят, что такое возможно в период паводка. Другая версия — человеческий фактор: намеренное или непреднамеренное размещение ртутьсодержащих отходов. Например, ртутных ламп или градусников.

Добавим, что для жителей деревни пробурят новую артезианскую скважину. По словам Натальи Лощининой, вопрос уже решен.

— В начале недели приезжают специалисты, которые определят подходящее место и проведут все необходимые расчеты, — заверила глава района.

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