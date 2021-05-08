Сад Памяти: губернатор Алексей Текслер высадил дерево в честь ветерана

Сибирская елочка, высаженная губернатором, отныне зеленеет в парке "Сад Победы". Фото: gubernator74.ru

8 мая губернатор Алексей Текслер участвовал в международной акции «Сад Памяти». Сибирская ель, высаженная главой области, зеленеет отныне в челябинском парке «Сад Победы». Сильное молодое дерево растет в память о легендарном челябинце, фронтовике Михаиле Константиновиче Резепине. Он ушел из жизни в ноябре 2020го, в возрасте 105 лет.

Михаил Константинович прошел всю войну: в действующей армии был с 1939 года, служил в пулеметном взводе. Освобождал Европу, дошел до Берлина.

После войны вернулся в Челябинск, работал на ЧМК. Три сына ветерана связали жизнь с комбинатом.

— Я высадил дерево в честь Резепина Михаила Константиновича. Мы с ним познакомились в 2019 году, я его запомнил очень жизнерадостным На мой взгляд, это важно, когда наша молодежь, высаживая аллеи, вспоминает ветеранов. Основная задача — чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы передавали память об этой войне, память о наших ветеранах, о тех людях, которые с оружием в руках или в тылу защитили нашу страну, поэтому «Сад Памяти» — замечательная акция, — сказал губернатор

Акции «Сад Памяти» уже несколько лет, и наша область в числе регионов, где высаживается максимум деревьев. Например, в этом году до 22 июня (срок окончания акции) на Южном Урале зазеленеет 416 тысяч деревьев.

Организаторы «Сада Памяти» — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Акция поддержана Минприроды России и Рослесхоза. Генеральный партнер акции — «Русская медная компания».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru