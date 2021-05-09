«С вечной благодарностью»: Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы

Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем Победы. Фото: gubernator74.ru

В День Победы губернатор Челябинской области Алексей Текслер на торжественном построении на площади Революции поздравил с великим праздником жителей Челябинской области.

— Огромный вклад в Великую Победу внесли фронтовики-южноуральцы, которые пополнили ряды Красной Армии, с честью защищали Родину в тяжелейших боях. Вечная память героям! День и ночь ковали Великую Победу труженики городов и сел Челябинской области. Мы помним их девиз: «Все для фронта, все для победы!». Указом президента за значительный вклад жителей в достижение Победы наши города Челябинск и Магнитогорск в числе первых удостоены почетного звания городов трудовой доблести. Низкий поклон всем труженикам тыла!

Глава региона напомнил, что война затронула каждую семью, переломала человеческие судьбы. День Победы всегда отзывается в наших сердцах одновременно гордостью и скорбью.

— С вечной благодарностью мы будем вспоминать поколение Победителей, беречь ветеранов, тружеников тыла, блокадников, детей погибших фронтовиков, живущих среди нас, — сказал глава региона.

В Параде Победы-2021 в Челябинске участвовали почти 2 тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур. По площади прошла военная раритетная техника, в небе над центром города пролетели боевые самолеты.

Напомним, в годы войны с призывных пунктов военкоматов Челябинской области на фронт ушли около миллиона человек. Более 250 тысяч не вернулись домой.

Южный Урал — родина 265 Героев Советского Союза, в том числе — шестерых дважды Героев Советского Союза. Наша доблесть и гордость — Уральский добровольческий танковый корпус, сформированный, в том числе, из жителей Челябинской области.

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