Челябинские хирурги прооперировали ребенка, сбитого на арендованном электросамокате

Фото: предоставлено ЧОКДБ

Пятилетний мальчик по имени Денис гулял в парке Гагарина вместе со своей семьей, когда произошел инцидент. Его сбили на центральной пешеходной аллее пара молодых людей на одном электросамокате. Родители своим ходом отвезли ребенка в травмпункт, где у пострадавшего диагностировали сложный перелом голени со смещением. Оттуда врачи уже направили мальчика в ЧОДКБ.

— Мы часто ходим гулять всей семьей в парк, у нас многодетная семья, и мы с мужем всегда находимся рядом со своими детьми. Тут родители с колясками, годовалые дети. Почему мы должны оглядываться и бояться. Места для прогулок должны быть прежде всего безопасными для детей. На центральной аллее стоит знак ограничения скорости 5 км в час, а скорость самоката гораздо выше, тем более они ехали на нем вдвоем, — рассказывает Евгения, мама мальчика.

Фото: ЧОКДБ

Травматологи ЧОДКБ выполнили остеосинтез изоэластическими стержнями. Это такая операция, когда в тело пациента вводят металлические конструкции, чтобы закрепить поврежденные кости и обеспечить им правильно срастание. Теперь Денис проведет в больнице 5-6 дней, а спустя 4-5 месяцев ему предстоит повторная операция по извлечению этих самых стрежней.

В ЧОДКБ не исключают повторных случаев травмирования из-за электросамокатов, поскольку этим транспортным средством, как правило, пользуются подростки, не знающие правил дорожного движения. — Учитывая, что сейчас сервис по аренде этого транспорта только набирает свои обороты, мы рискуем получить целую волну подобных травм. Призываю родителей быть предельно внимательными к своим детям, это еще одна реальная опасность, — предупреждает заведующий отделением травматологии и ортопедии ЧОДКБ Олег Стариков.

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