На юге Челябинской области в ДТП погиб 11-летний ребенок

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

На юге Челябинской области произошло ДТП, в котором погиб 11-летний мальчик. По данным регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 11 мая в 14:35 часов на 2 км автодороги Заречное - Балканы на территории Нагайбакского района.

— 36-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21134, по предварительной информации, не справился с управление совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием, — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В салоне автомобиля находились два пассажира — это 11-летний ребенок и его 34-летняя мать. Их обоих доставили в больницу, однако мальчика спасти не удалось. О состоянии водителя машины, который также приходится погибшему отцом, не сообщается.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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