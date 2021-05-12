В центре Челябинска высадили желтые тюльпаны

Фото: администрация Челябинска
В скверах Центрального района Челябинска появились желтые тюльпаны. Их решила высадить районная администрация в рамках проекта озеленения парков. Полюбоваться цветами можно в скверах на улицах Тернопольская и Воровского.
Фото: администрация Челябинска
По словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, когда тюльпаны отцветут, на их месте появятся зеленчук, живучка, василек, шалфей, хоста и другие растения.
Фото: администрация Челябинска
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